Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, dün Bursa'da yakalanarak gözaltına alınan Zanlı İ.T., Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İ.T., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, Suriye'nin Halep ve Deyrizor bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak emir düzeyinde faaliyet yürüttüğü belirtilen ve örgütün saflarında çekilmiş çok sayıda fotoğrafı bulunan Suriyeli İ.T.'yi, merkez Yıldırım ilçesinde saklandığı evde gözaltına almıştı.

Kaynak: AA