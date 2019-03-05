Yusuf, Erkan, Ali, Ruhan, Ömer ve onlar gibi daha birçok genç.

Her birinin farklı bir hikayesi var. Kimi memleketi Kayseri’de başladı spor hayatına, kimi amcası ile mahallede futbol oynayarak, kimi de karate yaparak.

Küçük yaşlarda farklı yerlerde futbol oynamaya başlayan bu sporcuları, yetenekleri Fenerbahçe altyapısında buluşturdu.

Şimdilerde kendi yaş gruplarıyla antrenman ve maçlara çıkarak hayallerine bir adım daha yaklaşabilmek için çalışıyor genç sporcular.

Onları hayallerine yaklaştıran sadece oynadıkları maçlar ve çıktıkları antrenmanlar da değil. Gelecekte hepsinin futbolcu olarak ayak basmak istediği Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ndeki maçlarda top toplayıcı olarak görev yapmak da hayallerine yaklaşmalarını sağlıyor.

U15 takımında forma giyen Erkan Arda Çağdaş bu süreci şu sözlerle anlatıyor:

“Top toplayıcı olacağımı öğrendiğim zaman ne yapacağımı şaşırdım. Çünkü hep televizyondan izliyordum ağabeylerimin ne yaptıklarını. Çok heyecanlanmıştım. Sonra bir baktım ben de aynı atmosfere girdim. Çok heyecanlandım, çok güzel bir duyguydu ve böyle de devam etti.”

Görev aldıkları maçlarda yaşadıklarının spor hayatlarına da etkisi var

Maçlarda birçok tecrübeyi bir arada yaşayan genç sporcuların en çok dikkat ettikleri ise kendi mevkilerinde oynayan futbolcular. Neredeyse attıkları her adımı, aldıkları her nefesi takip ediyorlar.

O anları, U15 takımında oynayan Yusuf Kocatürk; ”Oyucuların birbirleriyle olan iletişimini, tempo yükseldiği zaman nasıl sakin kalabildiklerini, ne zaman nerede koşu yaptıklarını daha iyi ve daha yakından görüyorsun. O yüzden sporculuk hayatımda çok büyük bir etken“ diyerek anlattı.

Unutulmaz anlar yaşıyorlar

Sporcular kendileri için bu özel deneyimi yaşarken kolay kolay unutamayacakları anılar da biriktiriyor.

Örnek aldıkları futbolcularla girdikleri diyaloglar, hatıra olarak aldıkları formalar ve çektirdikleri fotoğraflar.

Bu unutulmaz anlardan biri de 2016 yılında oynanan Fenerbahçe-Manchester United Avrupa Ligi karşılaşmasından.

O maçta görev yapan top toplayıcılardan Ali Arda Bulut, o günü şöyle anlattı:

“Manchester’da o zaman çok iyi oyuncular vardı İbrahimovic ve Pogba gibi. O maçta top toplayıcıydım, çok heyecanlıydım. Sabah kalktığım andan itibaren hep o maçı düşünüyordum. Stadyumda inanılmaz bir atmosfer vardı. Topu aldım, daha yerime koşuyordum, bir anda gol attık. Çok güzel bir anıydı, yerime doğru koşarken seviniyordum. En güzel maçtı, en güzel anıydı benim için.”

Ortak hayalleri Fenerbahçe forması

Hepsinin hayali tek bir noktada buluşuyor; Fenerbahçe A takımında uzun yıllar forma giyip, başarılara imza atmak.

Bugünlerde saha kenarında top toplayıcı olarak hizmet ettikleri Fenerbahçe’ye ilerde golleri ve asistleriyle başarıya taşımanın hayalini kuruyorlar.

Haber: İlyas Umut Özacar

Görüntü: Serhan Sevin - İlyas Umut Özacar

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

