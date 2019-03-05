Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığının sevk ve idaresindeki tatbikatın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilen fiili bir faaliyet olduğu belirtildi.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümünde, denizaltı arama kurtarma safhası başladı.

Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan TCG Alemdar Denizaltından Personel Arama Kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı.

Gemideki kurtarma personeli, senaryo gereği Aksaz açıklarında kaybolan denizaltıyı arayıp tespit ederek, kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirecek.

Tatbikatta, önce gemideki gelişmiş sistemlerle denizaltı bulunacak. Ardından, arama kurtarma gemisi de bulunan denizaltı üzerinde sabit kalarak, uzaktan kumandalı su altı cihazıyla denizin ve denizaltının kaza durumunu belirleyecek.

İçinde personelin ihtiyacının bulunduğu Acil Yaşam Destek Paketi, gemiden sepetle denizaltı personeline ulaştırılacak.

Denizaltından personel kurtarma çanı, bir tel aracılığıyla denizaltının üzerine indirilecek. Bu çan sayesinde hava koridoru oluşturulacak. Çanın içindeki 2 uzman operatör maksimum 6 denizaltı personelini alarak kurtarma gemisine taşıyacak.

Özel ihtisaslı ve donanımlı dalgıç personel ise, çanla birlikte denizaltından mürettebatın tamamı alınana kadar faaliyetlerine devam edecek.

Tatbikat, Deniz Harp Merkezi Komutanlığı Tatbikat Kontrol Merkezince sevk ve idare ediliyor.

Kaynak: AA