Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 34 kişi hakkında silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyonla şüphelilerden 23'ünü gözaltına aldı.

Zanlılar ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA