AA 14.04.2026 00:13

Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı

Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve finans sağladıkları iddiasıyla Şanlıurfa merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 şüphelinin emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 7 Nisan'da terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları ve finans sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınmıştı.

