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TEM'de duygulandıran görüntüler

İstanbul TEM'de karşıya geçmeye çalışan bir köpeğe, seyir halindeki otomobil çarptı. Köpeğin yardımına gelen kadın sürücü, yaralı köpeği veterinere götürdü.

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İstanbul Ataşehir TEM D-100 bağlantı yolunda karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarpan sürücü, yoluna devam etti. 

Yaralı köpeğin yardımına ise bir başka otomobil sürücüsü koştu. Aracını durduran kadın sürücü, köpeğin yanına gitti. Bu sırada bir motosiklet sürücüsü ve çevredeki bir vatandaş da yardıma geldi.

Kadın sürücü aracından çıkardığı bezi köpeğin altına koydu. Kadın sürücünün aracına taşınan köpek, tedavi için veterinere götürüldü.

O anların görüntüleri İBB trafik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA 

Etiketler: TEM otoyolu, köpek kaza, İstanbul, Ataşehir
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