TEM'de duygulandıran görüntüler

İstanbul Ataşehir TEM D-100 bağlantı yolunda karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarpan sürücü, yoluna devam etti.

Yaralı köpeğin yardımına ise bir başka otomobil sürücüsü koştu. Aracını durduran kadın sürücü, köpeğin yanına gitti. Bu sırada bir motosiklet sürücüsü ve çevredeki bir vatandaş da yardıma geldi.

Kadın sürücü aracından çıkardığı bezi köpeğin altına koydu. Kadın sürücünün aracına taşınan köpek, tedavi için veterinere götürüldü.

O anların görüntüleri İBB trafik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA