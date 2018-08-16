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Ankara'da POS cihazı tefecilerine operasyon: 4 gözaltı

Ankara'da Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, POS cihazı kullanılarak tefecilik yapıldığı öne sürülen bir iş yerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Ankarada POS cihazı tefecilerine operasyon: 4 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çankaya ilçesinde telefon alım satımı adı altında POS cihazı kullanılarak tefecilik yaptığı belirlenen bir iş yerini takibe aldı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada, çok sayıda POS cihazı, 200 bin lira nakit para, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, bu silaha ait çok sayıda mermi ve çeşitli firmalar adına düzenlenmiş kaşe ve evrak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: tefeci operasyonu, ankara pos cihazı
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