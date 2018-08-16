Ordu'da selden zarar gören alanlarda çalışmalar devam ediyor

Ordu Çaybaşı'nda yağış yüzünden birçok noktada köprüler yıkıldı, tarım arazileri ile yollar zarar gördü, heyelan ve toprak kayması riskine karşı bazı binalar tahliye edildi.

Ordu Büyükşehir ile Çaybaşı Belediyesi ekipleri, yolların açılması ve temizlenmesi için çalışmalara devam ediyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, kentteki sel felaketinden en çok etkilenen ilçelerden birisinin Çaybaşı olduğunu söyledi.

Metrekareye toplam 320 kilogram yağış düştüğü bilgisini veren Yanık, "Çaybaşı tarihinde ilk defa ilçe merkezindeki tüm dükkan, cami ve birçok noktayı su bastı. Bununla beraber en çok sevindiğimiz olay da can kaybının olmaması" diye konuştu.

Çalışmalarla tüm mahallelere ulaşım sağlandığını belirten Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm arazilerimiz, derelerimiz, menfezlerimiz, köprülerimiz tamamen yıkıldı. İlçede 6 köprümüz yıkıldı. İnşallah artık yaraları sarmaya çalışıyoruz. Bu, yüzyılın bir afeti oldu. Sadece yollar gitmedi, tarım arazileri, vatandaşın fındıkla ilgili zararları ve bununla beraber yollarımızdaki heyelanlar bizi ciddi manada zorlukla karşı karşıya getiriyor. Şu anda gayret gösteriyoruz. 7/24 ekiplerimiz çalışıyor. Bir noktaya getirmek için mücadele ediyoruz."

Yanık, şiddetli yağış nedeniyle 18 evin tahliye edildiğini hatırlatarak, "Bu evlerle ilgili resmi süreç devam ediyor. AFAD ve valiliğimiz, gerekli inceleme ve çalışmaları yapıyor. İnşallah kısa sürede neticelenecek. Vatandaşlarımızın bir defa kesin 3 ay evlerine dönme şansı yok. Devletimiz, afet konutlarıyla ilgili gerekli çalışmayı yapmış olacak" ifadelerini kullandı.

Bir daha bu tür afetlerin yaşanmamasını temenni eden Yanık, "Devletimiz bu sıcaklığı ve özverisiyle bu yaralar ile sıkıntıları çözecek. Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın bakanlarımız bölgeye geldi ve taahhütlerini verdiler. İnşallah biz de süreçle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yanık, sahada ilgili tüm ekiplerle çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA