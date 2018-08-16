Polisin dikkati yaşlı adamı dolandırılmaktan kurtardı

Eskişehir'de telefon dolandırıcılarının hedefinde bu kez 86 yaşında biri vardı. Yaşlı adam dolandırıcılara 100 bin lira vermeye ikna oldu, parasını çekmek için bankaya gitti. Tavırlarından şüphelenince devreye sivil polisler girdi, ama yaşlı adam onlara inanmadı ve bastonuyla saldırdı.

86 yaşındaki Ali E'yi telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, terör örgütüyle bağlantısının tespit edildiğini, kurtulması için bankadan 100 bin lira çekip evine getirmesini istedi.

Bunun üzerine, Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki bir banka şubesine giden ve para çekmek için bekleyen yaşlı adamın telaşlı hali, devriye görevi yapan polis ekiplerini şüphelendirdi.

Ekipler, parayı neden çekmek istediğini sordukları Ali E'nin, ifadesinden dolandırılmaya çalışıldığını belirledi. İlk etapta sivil polislerin gerçek olduğuna inanmayan yaşlı adam polislere bastonuyla saldırdı.

Sonrasında dolandırılmaktan son anda kurtulan Ali E, emniyet güçlerine teşekkür etti.

Yaşlı adam, yaşadığı heyecan nedeniyle tedbiren Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA