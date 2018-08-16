İzmirlilere su kesintisi uyarısı

İZSU'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karabağlar Halide Edip Adıvar Bulvarı üzerinde bulunan beton boru hattında meydana gelen arızanın tamiri yapılacak.

Tahtalı Barajı'ndan kente su aktaran hat üzerindeki vanalar arıza tamir süresince zorunlu olarak kapatılacağından 17 Ağustos Cuma günü saat 23.30 ile 18 Ağustos Cumartesi günü saat 12.30 arasında bazı yerleşim birimlerine su hizmeti verilemeyecek.

Su kesintisi yaşanacak yerler şöyle:

Karabağlar'daki Aydın, Yunus Emre, Selvili, Günaltay, Kibar, Devrim, Abdi İpekçi, Barış, Uğur Mumcu, Karabağlar, Sarıyer, Bozyaka, Cennetoğlu, Çalıkuşu, General Asım Gündüz, Bahar, Gülyaka, Kazım Karabekir, Bahçelievler, Arap Hasan, Osman Aksüner, Aşık Veysel ile Konak'taki Güneşli, Atilla, Zafertepe, Göztepe, Çankaya, Altıntaş, Kılıç Reis, Piri Reis, Murat Reis, Kemal Reis, Barboros, Güngör, Mecidiye, Çahabey, Fatih, Namık Kemal, Selçuk, Bozkurt, Şehit Nedim Tuğaltay, Dayıemir, Tuzcu, Ülkü, Sakarya, 19 Mayıs, Hasan Özdemir, İmariye ve Vezirağa mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

Kaynak: AA