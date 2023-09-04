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Türkiye
AA 04.09.2023 21:42

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 ölü, 4 yaralı

İstanbul Büyükçekmece'de, kamyon, otomobil ile kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: AA]

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kaza yaptığı için yolda duran kamyona, arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kamyonun altına giren otomobile de başka bir kamyonet çarptı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kaza yerine çok sayda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçlar içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çalışma yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kazada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, biri ağır olmak üzere 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yolun Edirne istikametinde ise trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

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