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Türkiye
AA 04.09.2023 21:02

Kahramanmaraş'ta garaj inşaatı çöktü: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde inşaat halindeki garajın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta garaj inşaatı çöktü: 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Battalgazi Mahallesi Gülden Sokak'ta bir evin bahçesine inşa edilen garajın beton kalıplarını sökmek isteyen M.A. ve İ.A, çökme sonucu enkaz altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla enkazdan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, enkaz altında kalan başkalarının da olma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.

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