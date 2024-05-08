TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırda yangın

Dün akşam saat 23.00 sıralarında TEM otoyolu Ankara istikameti Tuzla Orhanlı mevkiinde seyir halinde bulunan tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şoför, tırı emniyet şeridine çekerken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

[Fotoğraf: DHA]

Otoyolda trafik yoğunluğu oluştu

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, otoyolda yoğun trafik oluştu.

Soğutma çalışmalarının sona ermesi ile tır çekici yardımıyla kaldırıldı. TEM Ankara istikametinde trafik yeniden normale döndü.