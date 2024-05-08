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Türkiye
DHA 08.05.2024 06:08

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırda yangın

İstanbul Tuzla TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir tırda yangın çıktı. Emniyet şeridinde alev alev yanan tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otoyolda yoğun trafik oluştu.

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki tırda yangın
[Fotograf: DHA]

Dün akşam saat 23.00 sıralarında TEM otoyolu Ankara istikameti Tuzla Orhanlı mevkiinde seyir halinde bulunan tırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şoför, tırı emniyet şeridine çekerken, itfaiye ekiplerine haber verildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Otoyolda trafik yoğunluğu oluştu

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, otoyolda yoğun trafik oluştu.

Soğutma çalışmalarının sona ermesi ile tır çekici yardımıyla kaldırıldı. TEM Ankara istikametinde trafik yeniden normale döndü.

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