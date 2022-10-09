TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın sürücünün kullandığı cip, aynı istikamette seyir halindeki başka bir cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip devrildi.

Araçta sıkışan kadın sürücü, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.

İlk kazanın yaşandığı noktanın yaklaşık 1 kilometre ilerisinde ikinci bir kaza daha yaşandı.

Ankara istikametinde seyir halindeki Harun A. yönetimindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halindeki minibüs ve hafif ticari araca çarptı.

Kazada yaralanan Harun A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan her iki kaza nedeniyle TEM'de uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından otoyolda trafik normale döndü.