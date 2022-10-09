Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 66 göçmenin bir otelde konakladığını belirledi.

Yapılan kontrollerde hiçbirinin Konaklama belgesi, kimlik ve pasaportunun olmadığını tespit etti.

Yakalanan göçmenler, emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra göçmenlerin il göç idaresine teslim edilmeleri bekleniyor.

Göçmenlerin kayıtsız bir şekilde konakladığı otel hakkında ise idari işlem başlatılarak para cezasına çarptırıldı.