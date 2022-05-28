Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 04:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
TEM Kaynaşlı gişelerinde kaza: 9 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
TEM otoyolu Kaynaşlı gişelerine girmek için aniden fren yapan otomobile, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
İstanbul istikametine seyir halende olan Yaşar Nuh yönetimindeki otomobil, önünde giden ve TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerine girmek istediği esnada ani fren yapan Recep Kahraman yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazada her iki otomobilde bulunan 6’sı çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Düzce
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