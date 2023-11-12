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Türkiye
AA 12.11.2023 11:05

Tellere takılan ayının kurtarma ekibine saldırdığı anlar kamerada

Bolu'da dikenli tellere takılan ayıyı kurtarmak için ekip sevk edildi. Ekipler, teli makasla keserek ayıyı kurtardı. Ayı daha sonra kurtarma ekibinin bulunduğu aracın üzerine çıkmaya çalıştı. O anlar kameraya da yansıdı.

Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Mamatlar köyü kırsalında bir ayının tarla kenarındaki dikenli tellere takıldığını görenler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekipler, ayının uyuşturularak kurtarılmasını kararlaştırdı. Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ayı, uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.

Demir makasıyla kesilen telden kurtarılan ayı, kurtarma ekibinin bulunduğu pikabın üzerine çıkmaya çalıştı.

Aracın üzerinde bulunan kişi atlayarak kaçtı, diğer araçların korna çalmasıyla ayı bölgeden uzaklaştı.

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Tellere takılan ayının kurtarma ekibine saldırdığı anlar kamerada
Tellere takılan ayının kurtarma ekibine saldırdığı anlar kamerada
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