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Türkiye
DHA 12.11.2023 10:53

Bursa'da sağanak yolları göle çevirdi

Bursa'da etkili olan lodos, yerini sağanağa ve dolu yağışına bıraktı. Yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa'da sağanak yolları göle çevirdi
[Fotograf: DHA]

Saatteki hızı 68 kilometreye kadar ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gün boyu etkisini sürdüren lodos nedeniyle ağaçlar devrildi, iş yerlerinin tenteleri uçtu.

Gemlik ilçesinde lodosun hızı, saatte 100 kilometreye kadar ulaştı. Bir okulun çatısı, park halindeki araçların üzerine düştü; araçlarda hasar oluştu. Lodos, akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Kuvvetli yağış kent genelinde etkili olurken, Ankara Yolu Caddesi'nde rögarlar taştı; sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa'da sağanak yolları göle çevirdi

Mimar Sinan Alt Geçidi kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekiplerinin müdahalesi ile yol tekrardan trafiğe açıldı.

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kent genelinde gece saatlerinde ise dolu yağışı etkili oldu. 10 dakika süren dolu nedeniyle vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Kestel ilçesinde de aniden bastıran dolu ve kuvvetli yağış nedeniyle rögarlar taştı; cadde ve sokaklar göle döndü.

Bursa'da sağanak yolları göle çevirdi

Bursa Meteroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre; 5 saatte kent merkezinde metrekareye düşen yağış miktarı 22,9, Mustafakemalpaşa ilçesinde 42,3, Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi’nde 41,1, Keles ilçesinde 39,4, Uludağ kayak merkezinde ise 39,6 kilogram olarak ölçüldü.

Bursa'da gün boyu aralıklarla lodos ve yağışın etkili olması bekleniyor.

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