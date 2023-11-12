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Türkiye
İHA 12.11.2023 10:44

Aşırı yükle seyreden kamyonet trafiği tehlikeye attı

Antalya’da aşırı yük yüklenen kamyonetin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Kendi yüksekliğinin 4 katı kadar yükle caddelerde seyreden kamyonet, virajlarda da devrilme tehlikesi yaşadı.

Olay Kepez ilçesinde yaşandı. Sürücü ismi öğrenilemeyen kamyonet, aşırı yük yüklenip caddelerde ilerledi.

Aşırı yükseklikte yükün bulunduğu kamyonet, virajlara girdiğinde yan yatarak devrilme tehlikesi de yaşadı.

Yön levhaları ile trafik ışıklarına yakın geçen kamyonet, caddedeki diğer sürücüler tarafından tepkiyle karşılandı.

Görüntüler üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler söz konusu kamyonetin sürücüsünü tespit etti.

Ekipler sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, emniyet kemeri takmamaktan 436 TL, aşırı yük taşımadan dolayı da 909 TL olmak üzere toplam 9 bin 535 TL cezai işlem uyguladı.

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