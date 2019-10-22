Türkiye
Telefonunu vermeyince bıçakladı22 Ekim 2019 Salı 10:01 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 10:09
Bursa'da bir kişi, cep telefonunu istediği kişiyi, olumsuz cevap alınca bıçakladı.
Osmangazi ilçesindeki Botanik Park'ta yürüdüğü sırada B.Ç'nin yanına gelen şüpheli, arkadaşını arayacağını söyleyerek cep telefonunu istedi.
Zanlı, isteği reddedilince cebinden çıkardığı bıçakla B.Ç'yi sırtından yaraladı. Telefonu alan şüpheli, arkadaşını aradığı sırada vatandaşların gelmesi üzerine kaçtı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.Ç'yi Çekirge Devlet Hastanesine götürdü.
Polis ekipleri, K.P. olduğunu belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA, DHA