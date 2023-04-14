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Türkiye
DHA 14.04.2023 11:12

Telefonuna gelen şifreyi söyledi, 2 milyon lira dolandırıldı

İstanbul'da bir kişi, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişilere telefonuna gelen şifreyi vererek 2 milyon lira dolandırıldı. Parayı kendi hesaplarına aktaran 6 kişilik şebeke, kısa sürede gözaltına alınıp, adli makamlarca tutuklandı.

Telefonuna gelen şifreyi söyledi, 2 milyon lira dolandırıldı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

İstanbul'da esnaf olan 48 yaşındaki F.Ç., telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı şikayetiyle polise başvurdu.

F.Ç., telefonla arayan kişilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıttığını ve hesaplardaki bir hatayı düzeltmek için telefonuna gönderilen şifreyi istediklerini söyledi.

O anda işleri çok yoğun olduğu için düşünmeden şifreyi verdiğini anlatan F.Ç., ardından hesabını kontrol ettiğinde 2 milyon lirasının başka bir hesaba aktarıldığını gördü.

6 şüpheli tutuklandı

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Banka hesap dokümanları incelendiğinde çalınan paranın art arda başka hesaplara aktarıldığı belirlendi. Soruşturma sonucunda 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla dolandırıcılık şüphelisi 6 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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