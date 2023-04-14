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Türkiye
İHA 14.04.2023 11:08

Depremzedelere yardım edenleri dolandıran 8 kişi yakalandı

Depremzedelere yardımda bulunmak isteyen vatandaşları sosyal medyadan yayınladıkları ucuz ürün reklamları ile kandırarak, yaklaşık 13 milyon TL’lik vurgun yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Depremzedelere yardım edenleri dolandıran 8 kişi yakalandı
[Fotograf: TRT Haber]

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ‘Tavşanlar Suç Örgütü’ olarak nitelendirilen şahıslara yönelik Afyonkarahisar merkezli Konya ve Adana’da yapılan operasyonda örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen şahısla birlikte 8 şüpheli gözaltına alındı.

Polis çalışmaları sonucunda, ‘Depremzede paketi, Ramazan paketi’ gibi paylaşımlar yaparak piyasanın çok altında gıda ürünlerinin reklamlarını sosyal medya üzerinden yaptıktan sonra kendilerine ulaşan vatandaşlara ürünleri göndermediği ya da bir paket makarna gönderdikleri tespit edildi.

Depremzedelere yardım edenleri dolandıran 8 kişi yakalandı

Dolandırıcılık eylemlerine maruz kalan vatandaşlar arasında depremzedelerinde olduğu, ürünleri ile ilgili olarak ulaşan vatandaşların ise örgüt üyelerinde rencide edici sözler sarf ederek engellendiği kaydedildi.

"13 milyon TL haksız kazanç elde ettiler"

Siber Suçlarlar Mücadele ekipleri örgütün çalışma sistemi ile topladığı paraları nasıl akladıklarını da ortaya çıkardı.

Şahısların Afyonkarahisar’da kurdukları paravan şirketler üzerinden bahse konu suç gelirlerini akladıkları ve yakalanmamak amacıyla Afyonkarahisar başta olmak üzere diğer şehirlerde ürün alan vatandaşlara hayali adresler bildirdikleri ifade edildi.

Örgütün bu faaliyetlerinden Ocak ayından 11 Nisan gününe kadar yaklaşık 13 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri tespit ettikleri öne sürüldü.

Baskınlarda haklarında yakalama kararı olan suç örgütünün kurucu lideri olduğu iddia edilen O.T. ile birlikte A.T., İ.Ç., O.T., H.B., B.O.B. ve N.U. ve O.T., gözaltına alındı. 

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