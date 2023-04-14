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Türkiye
AA 14.04.2023 10:22

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Şanlıurfa'da, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]

Şanlıurfa'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, "FETÖ'ye üye olmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" ettiği belirlenen şüphelilere yönelik "Turgut Aslan" adlı operasyonu düzenlendi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, bilgisayar, belge ve "F" serisi 5 adet 1 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele Şanlıurfa
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