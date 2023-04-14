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Türkiye
İHA 14.04.2023 09:49

Ağır hasar alan bina yıkıldı: O anlar kamerada

Depremde ağır hasar alan 8 katlı iş merkezinin, kontrollü yıkım çalışması esnasında binanın bir bölümü yerle bir oldu. O anlar kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından ağır hasar alan binaların, iş makinalarıyla kontrollü olarak yıkımı sürüyor. Dulkadiroğlu ilçesinde Trabzon Bulvarı üzerindeki ağır hasarlı 8 katlı iş merkezinin, hasar tespit çalışmalarının ardından acil olarak yıkılması kararı alındı.

Kontrollü yıkım için polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak bulvarı ve caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. İş makinasıyla yapılan yıkımda, binanın bir bölümü saniyeler içinde yerle bir oldu.

Toz bulutunun oluştuğu bulvar üzerinde itfaiye ekiplerince sulama çalışması yapıldı.

"Her şeyimiz içeride kaldı"

Yerel gazete muhabiri Muhammed Çay da, çalışma ofisinin yıkılışını izledi. Binanın aşırı derecede çürük olduğunu öne süren Çay, depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılma kararı verildiğini belirtti. Çay, "Yerel basın muhabiriydim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ofisimiz yıkılıyor. Ağır hasarlı acil yıkılma kararı verilmişti. Bina aşırı derecede çürük içeri girilmiyor. Ofiste bilgisayarımız tabletimiz her şeyimiz içeride kaldı. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Maraş Gündem ofisi. Çalıştığımız yerde enkaz kaldırılıyor" diye konuştu.

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Deprem Kahramanmaraş
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