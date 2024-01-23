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Türkiye
DHA 23.01.2024 16:21

Telefona daldı, açık rögara düştü

Burdur'da kaldırımda elindeki telefona bakarak yürüyen şahıs, belediye personelinin çalışma yaptığı rögara düştü.

Konak Mahallesi Yörük Sokak'ta belediye ekipleri, bir binanın tıkalı kanalizasyon borusunu açmak için çalışma başlattı. Rögar kapağını açan belediye ekipleri yaklaşan vidanjörü yönlendirdiği sırada kaldırımda yürüyen kişi, açık bacayı fark etmedi.

Elindeki telefona bakan vatandaş, bir anda rögara düştü.

Yara almayan vatandaş, yaklaşık 1 metre derinlikten belediye personeli tarafından çıkarıldı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan şahıs, daha sonra yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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