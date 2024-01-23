Açık 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.01.2024 14:46

Dayısını öldüren zanlı 19 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı

İstanbul Kadıköy'de, 2005'te eşini yaraladığı, dayısını da bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, Pendik'te gözaltına alındı.

Dayısını öldüren zanlı 19 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı

İstanbul Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen yıllarda işlenmiş cinayetlere ilişkin faillerin bulunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 22 Kasım 2005’te Kadıköy'de eşi Ayşe Ö'yü bıçakla yaraladığı, dayısı Sami Akbulut'u da bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan firari şüpheli Ali Ö'nün yakalanması için detaylı çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda elde edilen ipuçlarını değerlendiren ekipler, 19 yıldır aranan firari Ali. Ö'nün (62) Pendik’te bir mobilya imalathanesinde çalıştığını belirledi.

Şüpheli Ali Ö, polis ekiplerince burada gözaltına alındı.

Yapılan incelemede olayın ardından memleketi Adana'ya kaçıp amcasının oğlu Mehmet Ö. adına sahte kimlik çıkararak burada 5 yıl yaşayan şüphelinin, daha sonra İstanbul’a dönerek çeşitli işlerde çalıştığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Marmara'da geçen yıl aralık yağışları 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 65 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:54
Hizbullah'tan İsrail mevzilerine saldırı
15:22
Kızıldeniz’deki kriz kimin işine yarıyor?
14:52
BM: 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'nin yüzde 25'i felaket seviyesinde açlıkla karşı karşıya
14:43
Bakan Bolat: Türk malı imajı kalitenin simgesi haline geldi
14:44
İBB Başkan adayı Kurum minibüs esnafını ziyaret etti
15:04
Memur emeklilerinin fark ödemeleri için tarih belli oldu
Gölcük Tabiat Parkı yarıyıl tatilinde ilgi görüyor
Gölcük Tabiat Parkı yarıyıl tatilinde ilgi görüyor
FOTO FOKUS
Dragon kapsülünde Türk imzası: Kapalıçarşı'dan Space X'e
Dragon kapsülünde Türk imzası: Kapalıçarşı'dan Space X'e
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ