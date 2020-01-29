Tel Abyad'da nokta operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi
Haber Giriş:
Tel Abyad'ın güneyinde, tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda, 6 adet RPG-7 roketatar ve 3 adet bixi makinalı tüfek ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamamda, terör örgütü PKK/YPG'nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin bir istihbarat alındığı belirtildi.
İstihbarat üzerine Tel Abyad güneyine nokta operasyonu düzenlendi.
Operasyonda, tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda, 6 adet RPG-7 roketatar ve 3 adet bixi makinalı tüfek ele geçirildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin alınan bir istihbarat üzerine Tel Abyad güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildi. pic.twitter.com/EYedSEkukW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 29, 2020