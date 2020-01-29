Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamamda, terör örgütü PKK/YPG'nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin bir istihbarat alındığı belirtildi.

İstihbarat üzerine Tel Abyad güneyine nokta operasyonu düzenlendi.

Operasyonda, tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda, 6 adet RPG-7 roketatar ve 3 adet bixi makinalı tüfek ele geçirildi.