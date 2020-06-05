Haber Giriş: Kaynak: AA
Tel Abyad'da 120 aileye gıda yardımı
[Fotoğraf: AA]
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde ihtiyaç sahibi 120 aileye gıda kolisi yardımı yapıldı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde bölgede faaliyetlerini sürdüren AFAD aracılığıyla gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda AFAD görevlileri, ilçedeki 6 köyde belirlenen 120 aileye gıda kolilerini teslim etti.
[Fotoğraf: AA]
Görevliler ayrıca vatandaşlara maske, çocuklara da çeşitli oyuncaklar dağıttı.
Yardım alan vatandaşlar, desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti ile Şanlıurfa Valiliğine teşekkür etti.
Etiketler: barış pınarı bölgesi gıda yardımı şanlıurfa haber tel abyadSon Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 15:15
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