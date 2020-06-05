Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde bölgede faaliyetlerini sürdüren AFAD aracılığıyla gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda AFAD görevlileri, ilçedeki 6 köyde belirlenen 120 aileye gıda kolilerini teslim etti.

[Fotoğraf: AA]

Görevliler ayrıca vatandaşlara maske, çocuklara da çeşitli oyuncaklar dağıttı.

Yardım alan vatandaşlar, desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti ile Şanlıurfa Valiliğine teşekkür etti.