TEKNOFEST coşkusu dördüncü gününde

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) sponsoru olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali dördüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda perşembe günü başlayan festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, üçüncü günde de birçok etkinlik ve gösteriye sahne olacak. Hava kontrol kulesi önüne kurulan ana sahnede, gün boyunca çeşitli yarışmalar ve gösteriler gerçekleştirilecek.

Festivalin son gününde de birçok etkinliğin düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında ziyaretçilere bilgilendirmelerin yanında birçok deneyim fırsatı sunuluyor.

Gün boyunca Dünya Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, Hackathon İHA-İKA, İnsansız Sualtı Sistemleri, Robotik Fetih 1453, Sürü İHA, Yapay Zeka, İnsanlık Yararına Teknoloji, Robotaksi, Savaşan İHA, İHA, Model Uydu, Model Uçak gibi yarışmalar devam edecek. 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları ile gençlerin kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmeleri destekleniyor.

Festivale ulaşım, İstanbul'un 16 farklı noktasından sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz sağlanıyor.

Kaynak: AA