Dünya gözüyle TEKNOFEST

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) sponsoru olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali tüm hızı ve heyecanıyla sürüyor.

Özellikle gençlerin festivale ilgisi yoğun. Uluslararası kamuoyu da TEKNOFEST İstanbul'u yakından izliyor.

BBC, kıyasıya yarışı manşetine taşıdı

İngiliz BBC kanalı, Formula-1 aracı, F16 uçağı ve jetlerin katıldığı yarışın görüntülerini ekrana taşıdı. Haberde yarışı, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun kazandığı bilgisine yer verildi.

ABC News

Coşkulu gösteriler, Amerikan ABC News kanalında da yayınlandı. "Savaş uçağı, Tesla arabası ve motosikletten oluşan süper araçlar, Türkiye'nin ilk uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in en hızlı aracı olmak için yarıştı" ifadeleri kullanıldı.

Çin Haber Ajansı Xinhua

Çin medyası da Teknofest'e uzak kalmadı. Xinhua haber ajansı internet sitesinde, "Türkiye'nin ilk havacılık, teknoloji festivali İstanbul'da başladı" manşetini kullandı. Hava gösterisinin fotoğrafı paylaşıldı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın "Festival teknolojik ilerlemeyi ulusal bir amaç olarak tanıtmayı amaçlıyor." sözlerine yer verdi.

Pakistan medya kanalı Nation

Pakistan'ın medya kanalı Nation, festivalden çok sayıda fotoğrafı internet sitesine taşıdı. Haberde İstanbul'un yeni havalimanına vurgu yapıldı. "Teknofest havacılık, uzay ve teknoloji fuarında prototip savaş uçağı Hürjet sergileniyor..." ifadeleri yer aldı.

TRT Çocuk’un standı büyük ilgi gördü

Öte yandan, ayakları yerden kesen festival, 2. gününde de coşkulu gösterilere sahne oldu. Festivalin paydaşları arasında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) de yer alıyor. İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki festival alanına TRT Çocuk standı da kuruldu. Standa çocukların ilgisi büyük oldu.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, gençler ve çocuklar için, ilham alacakları bir stant kurduklarını söyledi.

TRT Çocuk’un sevilen kahramanlarının yer aldığı festivalde, kurulan oyun platformlarında çocuklar eğlenceli dakikalar yaşıyor.

Açılışta, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de vardı. Eren, TRT Çocuk standında gençlerle, çocuklarla sohbet etti, onlara hediyeler verdi.

Festivali değerlendiren Eren, “TEKNOFEST’in bu sene 1’incisi düzenleniyor. Biz de paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gerçekten geleceğin bilim adamları, sanayicileri, teknoloji üretecek insanları gençler, bu festivalden ilham alacaklarını düşünüyorum. O yüzden bu festivale eğlenceden ziyade, onların zihinlerini açıcı yaratıcı fikirlerle katılmalarını sağladık. Ona göre projeler hazırladık.” dedi.

Etkinliğe katılanlar sabah saatlerinden itibaren festival alanında kurulan stantların önünde kuyruk oluşturdu. Burada stantları ziyaret eden katılımcılar, geliştirilen teknolojiler hakkında bilgi aldı. Katılımcılar, Türk Yıldızları ve Solo Türk olmak üzere diğer stantlarda alış veriş yaptı.

Kurulan rüzgar tüneli platformunda katılımcılar eğitmenlerin denetiminde havada serbest uçuş deneyimi yaşadı.

Etkinliğe katılanlara alandaki askeri uçak ve sivil uçakları yakından tanıma fırsatı bularak, bu araçların içini gezdi. Alandaki sivil askeri helikopterleri yakından görme imkanı buldu.

Festival alanına ulaşım ücretsiz

Dört gün sürecek TEKNOFEST'e ulaşım için yeni otobüs hatları belirlendi. İETT, katılımcıların festivale rahat ve hızlı gidebilmesi için 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri planladı. Sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İSBAK da festivalin sponsorluğunu üstlenen kurumların arasında yer aldı.

Yeni havalimanına, festival boyunca Taksim Gümüşsuyu, Mecidiyeköy E-5 yanı, Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar İskele, Ümraniye Tepeüstü, Yenibosna aktarma istasyonu, Eminönü sahil, Hadımköy son durak, Eyüpsultan Feshane, İSPARK otoparkı, Maltepe metro istasyonu, Kartal E-5, Büyükçekmece Tüyap Merkezi, Küçükçekmece stat yanı, Sarıyer son durak ve Seyrantepe Metro istasyonu İETT peron ve duraklarından otobüsler kaldırılacak.

Kaynak: TRT Haber