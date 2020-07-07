Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, COVID-19 önlemleri çerçevesinde, Boğaz'da kiralık teknelerin umuma açık eğlence yeri olarak kullanılmasını önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 5 Temmuz'da bir tekneyi Kabataş açıklarında seyir halindeyken durdurdu.

Yapılan incelemede teknede müzik eşliğinde eğlence yapıldığı, fiziki mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü.

48 kişiye toplam 154 bin 350 lira ceza kesildi

Teknedeki 49 kişiye, COVID-19 kapsamında alınan tedbirlere uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 154 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.

Tekne sahibi Muzaffer C. ve tekneyi kiralayan Tevfik T.T. ise idari işlem için Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne sevk edildi.