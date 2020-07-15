Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışma yürüttü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ara verilen çalışmalara, bakımı yapılan 4 ROW cihazıyla yeniden başlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçları, Çarpanak Yarımadası İskelesi'nde hazır bekletiliyor.

Gün içinde bölgede 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.Bugün çıkarılan 4 cesetle birlikte ulaşılan ceset sayısı 37'ye yükseldi. Cesetler, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Çalışmalara yarın devam edilmek ara verildi.