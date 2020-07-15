Yasin Yarış'ın kullandığı otomobil, Kızılcaavlu Mahallesi yol ayrımında, plakası ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen ve işçi taşıyan minibüsle çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Yarış, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.