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Otomobille minibüs çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Tire ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yasin Yarış'ın kullandığı otomobil, Kızılcaavlu Mahallesi yol ayrımında, plakası ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen ve işçi taşıyan minibüsle çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Yarış, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: izmir tire trafik KazasıSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 09:37
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