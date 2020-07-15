Alınan bilgiye göre, serinlemek için Altınkum mevkiinde denize giren Şahin Kaşık, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredekilerin sahile çıkardığı Kaşık'a, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Buna rağmen kurtarılamayan Kaşık'ın cenazesi, gerekli işlemlerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.