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İzmir'de serinlemek için denize giren kişi boğuldu
İzmir'in Çeşme ilçesinde, serinlemek için denize giren kişi 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, serinlemek için Altınkum mevkiinde denize giren Şahin Kaşık, bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Durumu fark eden çevredekilerin sahile çıkardığı Kaşık'a, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.
Buna rağmen kurtarılamayan Kaşık'ın cenazesi, gerekli işlemlerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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