Haber Giriş: Kaynak: AA
Bağcılar'da çok sayıda iş yerinde aynı anda yangın çıktı
İstanbul Bağcılar'da, 10 farklı adreste çok sayıda iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangınla ilgili kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor.
Güneşli Mahallesi'nde 10 ayrı adreste çeşitli cadde ve sokaklardaki çok sayıdaki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle aynı anda yangın çıktı.
Olay yerlerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangınlara müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları devam ederken yangınların kundaklama kaynaklı olabileceği üzerinde duruluyor.
Olay yerlerinde incelemelerde bulunan polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İstanbul bağcılar yangınSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 05:40
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