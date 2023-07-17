Tekirdağ’da zincirleme kaza: 4 yaralı

Çorlu - Çerkezköy yolunun Ergene ilçesine bağlı Yulaflı mevkiinde meydana gelen 3 otomobil ile bir kamyonun karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde sürücüsü Sadi Rıza C. ile yolcu olarak bulunan İtalyan uyruklu Antonio Longobardi, Moino Guilio ve Andrea Donner yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.