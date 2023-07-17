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Türkiye
AA 17.07.2023 12:55

Isparta'daki lavanta festivali turist akınına uğradı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde "lavanta kokulu köy" olarak anılan Kuyucak köyünde düzenlenen "lavanta festivali" turist akınına uğradı. Lavanta bahçeleri ilk 3 günde lavanta yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Isparta'daki lavanta festivali turist akınına uğradı

Türkiye'de lavanta üretiminin ilk başladığı köylerden biri olan Isparta'nın Kuyucak köyünün "mora boyanan" tarlaları yurt çapında beğeni topluyor.

Kuyucak Köyü Muhtarı Güral Yılmaz, festivalin ses getirdiğini, faydasını görmeye başladıklarını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yılmaz, lavanta bahçelerinin ziyaretçilerine sakinlik ve huzurun yanı sıra eşsiz bir doğa içinde fotoğraf çektirme imkanı sunduğunu aktardı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Festivalin başladığı 14 Temmuz'dan itibaren köy girişinde kurulan plaka tanıma sisteminden aldıkları veriye göre köye 14 bin 500 araç girişi olduğunu belirterek, "Binek araçların her birinde 4'er kişi ve her tur otobüsünde de ortalama 25 kişi olduğunu varsayarsak yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turist köyümüzü ziyaret etti diyebiliriz. Herkesi mor tarlalarımızı görmeye bekliyoruz" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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