Isparta'daki lavanta festivali turist akınına uğradı

Türkiye'de lavanta üretiminin ilk başladığı köylerden biri olan Isparta'nın Kuyucak köyünün "mora boyanan" tarlaları yurt çapında beğeni topluyor.

Kuyucak Köyü Muhtarı Güral Yılmaz, festivalin ses getirdiğini, faydasını görmeye başladıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Yılmaz, lavanta bahçelerinin ziyaretçilerine sakinlik ve huzurun yanı sıra eşsiz bir doğa içinde fotoğraf çektirme imkanı sunduğunu aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Festivalin başladığı 14 Temmuz'dan itibaren köy girişinde kurulan plaka tanıma sisteminden aldıkları veriye göre köye 14 bin 500 araç girişi olduğunu belirterek, "Binek araçların her birinde 4'er kişi ve her tur otobüsünde de ortalama 25 kişi olduğunu varsayarsak yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı turist köyümüzü ziyaret etti diyebiliriz. Herkesi mor tarlalarımızı görmeye bekliyoruz" diye konuştu.