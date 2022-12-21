Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 04:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da yanan araç hurda yığınına döndü
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ’da seyir halindeyken alev topuna dönen LPG’li araç hurda yığınına döndü. Sürücü ise dumanların yükselmesinin ardından araçtan atlayarak kurtuldu.
Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinden Velimeşe’ye giriş yapan Muhammet Akalan idaresindeki otomobilden bir anda dumanlar yükseldi.
Durumu fark eden sürücü Akalan, araçtan atlayarak yardım istedi.
[Fotoğraf: İHA]
Alev topuna dönen otomobilde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan LPG’li otomobil demir yığınına döndü.
Yangının sebebi ise henüz bilinmiyor.
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