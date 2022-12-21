Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 03:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silahlı arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
[AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Maşuk Mahallesi'nde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada F.Ş, E.Ş. ve İ.Ş. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan F.Ş. ve E.Ş. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. İ.Ş. ise 63 S 0206 plakalı minibüsle bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.
Atatürk Bulvarı'nda bir araca çarparak duran minibüsteki İ.Ş. ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan E.Ş. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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