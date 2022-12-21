Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 02:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaza yapan otomobil küle döndü
İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol ayrımındaki tabelaya çarptıktan sonra alev alev yandı. Sürücü yaralanırken, yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Doğukan T. idaresindeki otomobil, Taşköprü Caddesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.
Sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Kazanın ardından yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
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