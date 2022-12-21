Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
TEM Otoyolu'nda arızalanan taksiye arkadan gelen taksi çarptı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Kağıthane'de sol şeritte arızalanan taksiye arkadan gelen başka bir taksi çarptı. Meydana gelen kazada sürücülerden biri yaralandı.
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde Edirnekapı istikametinde ilerleyen taksinin radyatöründe arıza meydana geldi.
Sol şeritte durarak yola reflektör koyan sürücü, diğer araçların yavaşlaması için cep telefonu feneriyle uyarıda bulundu.
İki taksi de kullanılamaz hale geldi
Uyarıları fark etmeyen Erhan D'nin kullandığı taksi, arıza yapan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle arızalı araç bariyerlere vururken, sürücü Erhan D. araçta sıkıştı.
İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Trafik bir süre aksadı
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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