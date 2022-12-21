Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 03:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Babasıyla tartışan kişi evi ateşe verdi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde babasıyla tartışan kişi kolonya dökerek evi ateşe verdi. Çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken evde büyük hasar oluştu. Babasının şikayeti üzerine genç gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Numune Evler Mahallesi Koca Yusuf Caddesi'nde, ruhsal sorunları bulunduğu öne sürülen 24 yaşındaki Sıtkı Batuhan M. ile babası Ahmet M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Bu sırada odasındaki kolonyayı etrafa döken Sıtkı Batuhan M, ateşe verdiği beş katlı binanın birinci katındaki evlerinde yangın çıkardı.
[Fotoğraf: AA]
Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında evde hasar oluştu.
Babasının şikayeti üzerine Sıtkı Batuhan M. emniyete götürüldü.
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