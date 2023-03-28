Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 06:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil alev aldı
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hareket halindeki bir otomobil yanarak hurdaya döndü.
Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında S.G. idaresindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü araçtan inerek alevlere müdahale etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.
Etiketler: Tekirdağ
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