H.O’nun kullandığı öğrenci servisi, Mengelis Mahallesi mevkisinde dereye devrildi.

Servistekiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan şoför ve 4 öğrenci, sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efende Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Y.S. ve şoför H.O. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.