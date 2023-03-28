Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 06:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya’da öğrenci servisi devrildi: 4’ü öğrenci 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Malatya’nın Darende ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
H.O’nun kullandığı öğrenci servisi, Mengelis Mahallesi mevkisinde dereye devrildi.
Servistekiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Kazada yaralanan şoför ve 4 öğrenci, sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efende Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Y.S. ve şoför H.O. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Etiketler: Malatya Trafik Kazası
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