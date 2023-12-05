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Türkiye
AA 05.12.2023 11:12

Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını aksattı

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını aksattı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 13 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın 2 gün etkili olmasını beklediklerini söyledi.

Rüzgarın zaman zaman şiddetini artırdığını aktaran Pehlivanoğlu, poyraz etkisini kaybedene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini belirtti.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte poyrazın perşembeye kadar etkili olması bekleniyor.

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