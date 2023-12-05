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Türkiye
AA 05.12.2023 10:31

5 ilde suç örgütü operasyonu: 32 tutuklama

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak çok sayıda nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 69 şüpheliden 32'si tutuklandı.

5 ilde suç örgütü operasyonu: 32 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamakla" suçlarına ilişkin İzmir, Bursa, Manisa, Çorum ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 69 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 52 zanlıdan aralarında örgütün elebaşı olmakla suçlanan Ö.A'nın da bulunduğu 32'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Ö.A'nın elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, kurdukları çağrı merkezi ofislerinden internet sitelerine sahte kiralık ev ilanı vererek kapora ücreti tahsil ettikleri, kendilerini telefonda avukat ya da icra memuru olarak tanıtarak "adınıza açılan icra davaları var, sizi uzlaştırmak için avukata yönlendiriyorum" mizanseniyle haksız kazanç elde ettikleri ve çok sayıda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülmüş, 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 69 kişi yakalanmıştı.

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