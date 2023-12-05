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Türkiye
AA 05.12.2023 10:05

Erzincan'da çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

Erzincan'daki Munzur Dağı'nda sürü halinde karlı arazide yiyecek arayan dağ keçileri ile çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi.

Erzincan'da çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi
[Fotograf: AA]

Kentte hayvancılık yapan Mert Yılmaz, karla kaplanan Munzur Dağı'nda sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri ile çengel boynuzlu dağ keçilerini dronla kayıt altına aldı.

Nesli tükenmekte olan ve koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri, yükseklerde yaşadığı için nadir görülebiliyor.

Yılmaz, doğada gezerek yaban hayatını görüntülemeyi sevdiğini söyledi.

Erzincan'da çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

Arkadaşları ile piknik yapmak amacıyla Munzur Dağı'na gittiklerini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu sefer gittiğimizde çok güzel bir sürü ile karşılaştık. Baya kalabalık dağ keçisi sürüsü vardı. Çok sayıda hayvanı görünce biz de şaşırdık. Dağdan tek sıra halinde geçiyorlardı. Yanımızda bulunan kamera ile kayıt etmeye başladık. Biraz aşağı indiğimizde ise bu sefer çengel boynuzlu dağ keçilerini gördük. Onları da dronla çektik, bizden kaçmadılar. Dronla yanlarına kadar gitme şansını bulduk. Daha önce uzaktan görüyorduk ama şimdi ise dron ve kamera sayesinde daha da yakından gördük ve kayıt altına aldık. Bu kadar kalabalık hayvanı bir arada doğada görmek muhteşem bir duyguydu."

Erzincan'da çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

Hayvancılıkla uğraşan Ozan Irmak ise sık sık arkadaşları ile doğa gezilerine çıktıklarını belirterek, "Arkadaşlarla çıktığımız doğa gezisinde bu sefer farklı bir görüntüyle karşılaştık. Dağ keçileri genelde 5-10 hayvan bir arada gezerlerdi. Bu sefer bu hayvanları 50 üzerinde grup halinde gördük. Ben hayvancılığın yanı sıra aynı zamanda sosyal medya üreticisiyim. Çektiğim yaban hayvanlarını burada yayınlıyorum. Bizim için farklı bir görüntü oldu. Çektiğimiz görüntüleri daha sonra arkadaşlarımla oturup izledik. Belgesel tadında farklı bir görüntü oldu. O hayvanlar doğanın süsü" ifadelerini kullandı.

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