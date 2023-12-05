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Türkiye
AA 05.12.2023 09:54

Ağrı'da sis zincirleme kazaya neden oldu: 19 yaralı

İran-Ağrı kara yolunda sis nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

İran-Ağrı kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde, biri Diyadin Belediyesine ait içerisinde yolcu bulunan 3 midibüs, tır, hafif ticari araç, otomobil ve trafik polis aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ulaşımı tali yoldan sağlayan ekiplerin araçları kara yolundan kaldırma çalışması devam ediyor.

Öte yandan, kazanın sis nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

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