Canlı yayında evini yaktı: Yangın komşusuna sıçradı

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bir şahıs, sosyal medyada canlı yayını açarak evini ateşe verdi. Çıkan yangında şahsın ve komşusunun evi kullanılamaz hale geldi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yaşayan M.U. sosyal medyada canlı yayın açarak evini ateşe verdi. Köydeki vatandaşlara tepki göstermek için evi yaktığını söyleyen M.U., evi canlı yayında yaktı. Kısa sürede büyüyen yangın komşusu K.K.'nin evine de sıçradı.

Yangını gören köydeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Yangında M.U.’nun evi ve komşusu K.K.'nin evi kullanılmaz hale geldi.