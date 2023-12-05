Puslu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 05.12.2023 10:42

Dere yatağına dökülen tonlarca limon imha edildi

Adana’nın Kozan ilçesinde dere yatağına dökülen tonlarca limon, iş makineleri ile kamyonlara yüklenerek imha edildi.

Dere yatağına dökülen tonlarca limon imha edildi
[Fotograf: İHA]

Kozan'ın Deliçay mevkiinde dere yatağına dökülen tonlarca limon nedeniyle Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

Bölgede inceleme yapan ekipler en son 3 Aralık günü döküldüğü tespit edilen tonlarca limonu iş makineleri ile dere yatağından kaldırdı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Limonların çevredeki narenciye bahçelerine zarar vermemesi ve bitki hastalıklarına sebep olmaması için iş makinelerine yüklenerek imha edileceği belirtildi.

Yaklaşık 10 ton limon ilçe tarım müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde imha edilmek üzere kamyona yüklenirken, o anlar havadan görüntülendi.

ETİKETLER
Adana
Sıradaki Haber
Adana'da asayiş uygulamalarında 278 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:40
Türk yapımı savaş gemileri için yeni rota Malezya
11:36
Balıkesir'de PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
11:32
Tarımda yoğun kimyasal kullanımı toprağa zarar veriyor
11:31
İran: Bölgede ABD güçlerine yapılan saldırılar ve Husilerin eylemleriyle ilgimiz yok
11:28
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 15 bin 899'a yükseldi
11:23
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 1'i terörist 6 kişi yakalandı
New York'ta göçmen sorunu devam ediyor
New York'ta göçmen sorunu devam ediyor
FOTO FOKUS
Yasaklı ırk köpek, kadına ve kucağındaki köpeğe böyle saldırdı
Yasaklı ırk köpek, kadına ve kucağındaki köpeğe böyle saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ